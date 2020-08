Social – Siviglia-Inter, Zhang rende omaggio a tutti: “Grazie a medici, giocatori e tifosi”

Non sono stati certamente mesi facili per Steven Zhang. Il presidente dell’Inter ha raggiunto la squadra in Germania lasciando la Cina solo qualche settimana fa, in vista della semifinale e della finale di Europa League persa 3-2 contro il Siviglia.

Il numero uno nerazzurro ha voluto ringraziare sui social tutti coloro che hanno permesso di concludere al meglio questa stagione, nonostante la grande emergenza sanitaria che ha messo in ginocchio l’intero mondo.

Ecco il post: