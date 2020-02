Social – Srna scherza su Instagram con Brozovic: “Eri davvero tu il capitano?”

Non è sfuggito il particolare della fascia di capitano a Dario Srna. L’ex calciatore del Cagliari, compagno di Nazionale di Marcelo Brozovic tra le fila della Croazia, ha scelto di lasciare un commento sotto il post pubblicato dal centrocampista nerazzurro dopo la vittoria nel derby sul Milan.

“Eri tu il capitano?” con tanto di emoji della scimmietta con le mani a coprirsi gli occhi da parte di Dario Srna, come a non voler credere a quanto visto sul campo di San Siro. Una prova maiuscola quella del centrocampista croato, protagonista del primo gol dei nerazzurri che ha permesso alla squadra di Conte di dare inizio alla rimonta nella stracittadina. Colpo al volo e palla all’angolo lontano per Brozovic, l’uomo in più della mediana interista.

Questo nel dettaglio il post pubblicato dal croato.