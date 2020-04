Social – Stankovic e l’addio ad Antic: “Riposa in pace, mister: i grandi non muoiono mai”

Un dolce ricordo per salutare per sempre il suo allenatore. Attraverso il suo profilo Instagram, l’ex nerazzurro Dejan Stankovic ha scelto di dire addio a Radomir Antic, ex ct della Serbia ed unico allenatore a guidare Atletico, Real e Barcellona, scomparso a 71 anni dopo una grave malattia.

“Riposa in pace, mio caro mister. I segreti del calcio e della vita se ne vanno con te, mentre la tua carriera si è arricchita di tanti momenti meravigliosi. I grandi non muoiono mai, ci guardano solo da un altro posto. Per sempre tuo, capitano”, ha scritto Stankovic su Instagram, allegando una foto insieme al suo mister scattata in campo, durante una partita. Questo, nel dettaglio, il post pubblicato dall’ex nerazzurro.