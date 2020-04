Social – La top 11 di Mario Balotelli: quanti ex Inter in formazione!

Intervenuto insieme ad una leggenda del calcio mondiale come Thierry Henry sulla pagina ufficiale Instagram della Puma, Mario Balotelli questo pomeriggio ha intrattenuto i propri fan per diversi minuti. L’attaccante di proprietà del Brescia, al centro di parecchie polemiche nel corso dell’attuale stagione, nella chiacchierata con l’ex centravanti francese e oggi tecnico del Montréal Impact, ha composto la sua top 11 ideale puntando su diversi ex compagni con cui ha condiviso gli anni trascorsi con la maglia dell’Inter.

Queste le parole di Balotelli e la sua formazione ideale: “Nella mia formazione ideale schiero Julio César, Maicon, Cannavaro, Nesta, Maxwell, Pirlo, Gerrard, Yaya Touré, Cassano, Ronaldo il Fenomeno e Messi. Pirlo perché ti garantisce 10 goal all’anno, Yayà sa fare tutto. Penso che sia una buona squadra, anche se ho lasciato fuori Henry e Cristiano Ronaldo”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!