Entusiasmo alle stelle per Daniele Padelli dopo il debutto alla Dacia Arena. Il portiere interista, fin qui riserva di Handanovic e chiamato a sostituire lo sloveno, ha espresso su Instagram la sua felicità per l’esordio in campionato con la maglia nerazzurra. “Onorato di poter difendere i colori che amo” ha scritto l’ex Torino ed Udinese, in campo solo ieri contro alcuni dei suoi ex compagni.

Questo il post pubblicato da Padelli.