Social – Un anno fa l’ingresso nella Hall of Fame del calcio italiano, il dolce ricordo di Zanetti: “Un onore”

Anche in un periodo così complesso, quella odierna è sicuramente una data importante per Javier Zanetti. Il vicepresidente nerazzurro infatti esattamente un anno fa, è entrato nella Hall of Fame del calcio italiano. L’iniziativa, realizzata dalla FIGC in collaborazione con la Fondazione Museo del calcio, ha lo scopo di valorizzare, per mezzo di personaggi sportivi rappresentativi, alcuni aspetti del calcio italiano: la storia, la cultura, il patrimonio e i valori. Lo scorso anno, per la categoria giocatore straniero, il prestigioso riconoscimento, è toccato all’ex capitano nerazzurro.

E proprio Zanetti, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha voluto ricordare con grande orgoglio quella giornata, e l’ingresso nella Hall of Fame, che lo ha inserito in un novero di altri importantissimi calciatori. “20 maggio 2019, un anno fa sono entrato nella Hall of Fame del calcio italiano!!! Un onore per me entrare a far parte di questa lista di grandissimi giocatori stranieri in Italia! Grazie!!!“, questa la didascalia usata dal vicepresidente dell’Inter, a corredo di una foto che lo ritrae con il premio.