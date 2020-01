Social – Vecino allontana le voci d’addio: Instagram Story in maglia nerazzurra e focus sulla Fiorentina

Ore non più bollenti quelle che si rincorrono intorno a Matias Vecino. Il centrocampista dei nerazzurri nelle ultime ore sarebbe vicino ad un rientro tra le possibili scelte di Antonio Conte dopo le recenti esclusioni e le voci di mercato sempre più insistenti relativi ad una partenza dell’uruguaiano. A stemperare le tensioni in merito ai possibili rumors di addio ci ha pensato direttamente il giocatore che, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato un post in maglia nerazzurra che anticipa il match di mercoledì sera contro la Fiorentina in Coppa Italia.

Serata da ex per il centrocampista uruguaiano, nelle ultime ore accostato all’Everton che ha scelto di non pareggiare la richiesta dei nerazzurri mancando così l’assalto per il giocatore che, secondo gli ultimi aggiornamenti, sembrerebbe destinato a vestire ancora a lungo la maglia interista.



