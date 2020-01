Social – Barcellona, Vidal prova ancora a dissimulare le voci di addio: “Sono tornato a casa!”

Ci sono due facce, in una medaglia: una faccia è quella che non si vede (le cause in tribunale, la rottura con società e ambiente, le sfuriate in allenamento), l’altra, per contro, è quella che si confronta con la sfera pubblica, e che tende a decaffeinare tutto a colpi di social. La querelle di Arturo Vidal con il Barcellona si regge tutta su questo parallelismo, e cioè sulle baruffe dietro le quinte e sui segnali social di apparente ricucitura con tutto e con tutti. Non ultimo, quello di oggi.

Sul proprio profilo Instagram ufficiale, infatti, Arturo Vidal ha pubblicato una foto che lo ritrae impegnato in allenamento con il club blaugrana – il cileno si è ri-aggregato oggi ai suoi compagni di squadra – e ha contornato il tutto con una didascalia che parla da sola: “Di ritorno a casa! 2020”. Questo, ovviamente, a sprezzo delle controversie in atto con la propria società per degli emolumenti bonus che il calciatore contesta come non pagati. Insomma, Vidal è tornato a casa: se, poi, condivida la casa con i propri avversari in tribunale, resta un altro discorso.

