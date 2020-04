Social – Vieri a Ronaldo: “Volevo giocare di più con te”. E il Fenomeno: “Uno dei periodi più brutti della mia vita”

C’è sempre stato un gran bel rapporto tra Christian Vieri e il Fenomeno Ronaldo. Compagni di squadra ai tempi dell’Inter, hanno formato una grandissima coppia per diverse partite, anche se entrambi avrebbero avuto il piacere di giocare insieme ancora di più visto che gli infortuni capitati al brasiliano ne hanno impedito la continuità. Intervenuti in diretta su Instagram, i due ex attaccanti hanno richiamato proprio gli anni nerazzurri, a partire dall’arrivo a Milano che Vieri ricorda ancora perfettamente: “Lippi mi chiama e mi chiede di andare all’Inter, io dico beh se devo andare a giocare con il brasiliano vengo vengo”.

Sempre Bobo ha raccontato: “Abbiamo giocato esattamente undici partite insieme, troppo poco cazzo. Volevo giocare di più con te”. E Ronaldo: “E’ stato uno dei periodi più brutti della mia vita, è stata una sofferenza. Tu l’hai visto da vicino. Ero giovane, non avevo l’esperienza per affrontare queste situazioni. Non era una distorsione o un problema muscolare, mi è capitata una tendinite brutta brutta, non bastavano uno o due mesi. E’ stata una storia brutta”.

Sul 5 maggio, invece, è ancora impresso nella mente di Ronaldo il bruttissimo ricordo di quella sfortunata giornata: “Mamma mia, doveva essere così forse, il destino non so”.

