Social – Wanda lascia Milano con Icardi: “Lavorerò sempre per realizzare i tuoi sogni”

La telenovela Mauro Icardi è terminata. L’attaccante argentino è stato ufficialmente riscattato dal Paris Saint Germain per circa 58 milioni di euro. La storia con l’Inter dunque è finita, dopo le incredibili polemiche della scorsa stagione.

Sul suo account ufficiale Instagram la moglie-agente di Icardi Wanda Nara ha voluto immortalare il suo addio alla città di Milano con una foto sull’areo in direzione Parigi: “I cambiamenti sono per i coraggiosi, andiamo verso i tuoi sogni che sono anche i miei. Lavorerò sempre per realizzarli”.