Social – Young entusiasta per la nuova avventura: “Non vedo l’ora di iniziare”

Prime parole da nuovo acquisto interista per Ashley Young. L’esterno inglese, acquistato dal Manchester United, ha scelto il suo profilo Twitter per esternare le emozioni del suo primo giorno con i colori nerazzurri. “Sono molto entusiasta di iniziare questa avventura con l’Inter. Non vedo l’ora di iniziare”. Questo il suo messaggio affidato a Twitter e corredato da due hashtag (#ForzaInter e #NotForEveryone) che raccontano il pensiero attuale della società milanese.

La foto scelta non è poi casuale. Young ha postato l’immagine in cui posa, con addosso i colori nerazzurri, davanti ai trofei che hanno reso grande l’Inter e che hanno contribuito a scrivere la storia della Beneamata. Grande entusiasmo per il primo acquisto di gennaio arrivato agli ordini di Antonio Conte e già arruolabile per le prime battaglie.

Questo, nel dettaglio, il post di Ashley Young.

