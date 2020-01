Social – Young gioisce per la prima presenza: “Orgoglioso di aver fatto il mio debutto con l’Inter”

La notizia da San Siro, oggi, non è solo che l’Inter è stata stoppata sull’1-1 dal Cagliari: c’è un altro dettaglio in cronaca, che i più avranno colto in quanto impossibile da non cogliere: e cioè l’esordio da titolare di Ashley Young con la maglia dell’Inter. Un esordio, peraltro, pure positivo: con l’ex Manchester United autore di una buona prestazione e di buoni segnali per i prossimi mesi della stagione interista.

Sul proprio profilo Twitter, il neo esterno nerazzurro ha scritto poche ma significative parole – in inglese – per inquadrare il suo esordio: “Orgoglioso di aver fatto il mio debutto con l’Inter”, scrive Young, e questo condendo tutto con il famoso hashtag #ForzaInter. Young debutta, insomma, in attesa dell’arrivo (sicuro) di Eriksen, di quello (probabile) di Giroud e della schierabilità di Moses. Per un’Inter che – almeno numericamente – sta cercando di riorganizzarsi. In attesa di nuovi risultati.



