Social – Young raggiante dopo la vittoria nel derby: “Che sensazioni stupende!”

Primo derby di Milano vissuto ad altissima intensità per Ashley Young. L’esterno, arrivato in nerazzurro a gennaio dal Manchester United, ha affidato ad un post su Instagram tutte le sue sensazioni in merito alla vittoria di San Siro contro il Milan. Raggiante a fine partita il nuovo acquisto della Beneamata, protagonista nella festa sotto la curva dei tifosi interisti.

“L’atmosfera di questo stadio e l’entusiasmo dei nostri tifosi ci hanno aiutato a ribaltare la partita. Sembrava che tutto fosse in fiamme, era tutto elettrizzante! Che sensazioni”. Ha scritto Ashley Young su Instagram, condividendo alcuni scatti della sua sfida.

Questo il post pubblicato dal giocatore.