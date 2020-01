Social – Young saluta il Manchester United: “Grazie per l’opportunità concessa”

Ashley Young è diventato ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. L’esterno, ex Manchester United, ha scelto di sposare il progetto della squadra allenata da Antonio Conte e di indossare così i colori nerazzurri. Il calciatore arriva dalla Premier League ed in particolare dai Red Devils, squadra in cui è riuscito a collezionare trofei e soddisfazioni.

In un post pubblicato su Instagram poche ore fa, Ashley Young ha scelto di ringraziare il Manchester United per le stagioni vissute ad Old Trafford, tra gli applausi dei propri tifosi e l’adrenalina di un campionato che è stabilmente da diversi anni uno dei migliori al mondo. “Mi hai dato l’opportunità di giocare con delle leggende, di vincere trofei, di lavorare con alcuni tra gli allenatori più importanti della storia e di essere il tuo capitano. Grazie per avermi concesso la chance di essere parte della tua storia per otto anni e mezzo”. Questa la didascalia utilizzata dal nuovo acquisto dell’Inter per accompagnare la foto che lo ritrae con la maglia dei Red Devils nelle diverse stagioni. Un ringraziamento allo United prima della nuova sfida nerazzurra, quella che vedrà Ashley Young protagonista agli ordini di Conte.

