Social – Zanetti celebra il Triplete: “10 anni dopo l’emozione è ancora tanta. Orgoglioso di far parte della storia dell’Inter”

Quella coppa inseguita per anni, la fedeltà verso i colori dell’Inter nonostante tante delusioni. Il 22 maggio 2010 Javier Zanetti ha coronato il sogno di una vita: salire sul tetto d’Europa con la maglia nerazzurra.

L’ex capitano e attuale vicepresidente dell’Inter ha celebrato il trionfo di 10 anni fa con un post pubblicato sui social: “Madrid, stadio Bernabéu. Sono passati 10 anni. L’emozione è ancora tanta, la stessa, fortissima. Inspiegabile a parole. Una società compatta, una squadra composta da uomini prima che calciatori, i nostri tifosi unici come sempre e per sempre. Insieme, tutti allineati per coronare un sogno. Oggi – dieci anni dopo – guardo negli occhi i miei figli e racconto loro quanto sono orgoglioso di far parte della storia di questo club. Sempre e solo Inter”

Ecco il post: