VIDEO – Allenamento padre e figlio: ecco i palleggi di Zanetti con il piccolo Thomas

Il messaggio è forte e chiaro: restate a casa il più possibile. Questo per far fronte all’emergenza Coronavirus che dilaga nel nostro Paese. E di conseguenza a casa bisogna cercare di fare qualsiasi attività, tra cui l’allenamento sportivo.

E direttamente dalla sua casa sul Lago di Como, un esempio lo ha dato il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti che, in un video pubblicato sull’account Instagram della società, mostra come si allena con il figlio Thomas. Il tutto ovviamente in totale sicurezza.

Ecco di seguito il video: