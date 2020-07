Social – Zanetti ricorda Facchetti: “Il tuo esempio al nostro fianco”

L’Inter è impegnata nel campionato, a meno sei dalla Juventus, e sul mercato, per accontentare le richieste di Antonio Conte e regalargli una squadra all’altezza per la prossima stagione. Ma, non dimentica un uomo che ha fatto la storia dell’Inter. Nel giorno del compleanno di Giacinto Facchetti, ex capitano e storia dell’Inter, Javier Zanetti, vicepresidente nerazzurro, ha voluto ricordarlo con un post sui social e una frase per fargli capire che nonostante sia scomparso, è sempre al fianco dell’Inter e della squadra: “Sei sempre con noi, il tuo esempio ogni giorno al nostro fianco“.

