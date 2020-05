Social – Zanetti festeggia il ricordo della Coppa UEFA: “Il mio primo trofeo con l’Inter”

Sono passati 22 anni da quel 6 maggio del 1998: un’Inter stellare – guidata da Ronaldo – stese la Lazio nella finale di Coppa UEFA, alzando al cielo il trofeo al Parco dei Principi di Parigi. Una partita vinta nettamente, segno di grande forza di un gruppo formato da campioni veri.

Nel 22esimo anniversario quindi Javier Zanetti – all’epoca da poco in maglia nerazzurra – ricorda su Instagram quella fantastica notte, segnata anche da un suo gol, quello del 2-0 con un destro imprendibile per Marchegiani. “Il primo trofeo con l’Inter”, scrive l’ex capitano: dopo quella coppa sono infatti arrivate 4 Coppe Italia, 5 scudetti, 4 Supercoppe Italiane, una Champions League ed un Campionato del Mondo per club.