Social – Zanetti ricorda lo scudetto del 2007: “Cavalcata straordinaria”

Ricordi indimenticabili per l’Inter e per il suo storico capitano, Javier Zanetti. L’ex calciatore interista, oggi vicepresidente della Beneamata, ha scelto infatti di postare su Twitter uno scatto che lo ritrae insieme ai suoi compagni in festa tra i tifosi nerazzurri per i festeggiamenti dello scudetto del 2007.

“Una cavalcata straordinaria e poi la grande festa da campioni d’Italia: oggi, 13 anni fa!”. Questo il messaggio postato da Javier Zanetti su Twitter nel ricordo di quella giornata storica, per un traguardo festeggiato con i propri tifosi più appassionati.

Questo il post pubblicato da Zanetti.

