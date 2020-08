Soldi e Champions, l’Europa League è una miniera d’oro e di prestigio: ecco quanto vale per l’Inter

Arrivare fino in fondo all’Europa League e vincere la finale in programma il 21 agosto permetterebbe all’Inter di portare a casa una cifra di circa 15 milioni di euro, come riportato da Tuttosport.

Un tesoretto inferiore ai 20-25 milioni che sarebbero arrivati con la qualificazione agli ottavi di Champions League, ma pur sempre importante per le casse nerazzurre. Senza dimenticare il ricco introito che arriverà poi dal market pool.

Vincendo stasera contro il Bayer Leverkusen l’Inter guadagnerebbe altri 2,4 milioni, l’accesso alla finale ne garantirebbe 4,5. Vincere la coppa darebbe diritto ad altri 4 più i 3,5 della partecipazione alla Supercoppa Europea che si disputerà il 24 settembre.

Senza dimenticare che l’Inter, in caso di vittoria finale in Europa League, guadagnerebbe l’accesso diretto in prima fascia nei sorteggi della prossima Champions League. Ora la squadra nerazzurra balla tra terza e questa fascia, questo dà l’idea di come un trionfo sarebbe davvero importante.

