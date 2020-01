Solskjaer conferma i rumors sull’addio di Young: “Meglio non parlare di chi potrebbe partire”

Dichiarazioni che sanno di conferma quelle rilasciate dall’allenatore del Manchester United Ole-Gunnar Solskjaer. Il tecnico dei Red Devils al termine del match perso per 3-1 contro i cugini del City ha infatti sottolineato la situazione che riguarda Ashley Young. “Non è il momento di parlare di calciatori che potrebbero lasciare il club” ha dichiarato Solskjaer, confermando dunque le valigie pronte del calciatore finito nel mirino dei nerazzurri.

Le novità relative all’interessamento della Beneamata per l’esterno inglese sono relative alle ultime ore e giungono direttamente dalla redazione di Sky Sport. Secondo la squadra di giornalisti di mercato della rete di Murdoch, Marotta avrebbe incassato anche il sì del giocatore, in scadenza di contratto con i Red Devils. Piovono conferme dunque in merito al nome nuovo finito in cima alla lista dei nerazzurri.

