Sconcerti: “Spalletti fuori dal calcio è uno spreco. Non è un allenatore per tutti”

Nell’appuntamento mattutino con il suo ‘Cappuccino’, Mario Sconcerti quest’oggi ha scelto di dedicare il suo intervento ad un allenatore in questo momento senza panchina. Si tratta di Luciano Spalletti, ex tecnico dell’Inter ancora sotto contratto con il club nerazzurro. L’ex interista, che nei giorni scorsi ha anche parlato della trattativa poi saltata con il Milan, ha bisogno di rimettersi in gioco il prima possibile, dal momento che inizia ad entrare nella fase finale della sua carriera da allenatore ed avrebbe bisogno di un’altra stimolante sfida.

Questa l’analisi del giornalista: “Non ho capito se il calcio ha dimenticato Spalletti, o Spalletti il calcio. E’ troppo tempo che non si parla di lui, e quando se ne parla lo si fa in modo sgualcito, come se lo facessimo di un ex. Io stimo molto Spalletti anche se non sempre siamo andati d’accordo. Ha ottenuto quasi sempre ottimi risultati, lo ha fatto anche nei suoi anni all’Inter. Con la squadra che aveva è stato quasi in linea con l’Inter di Conte, è uno spreco trovarlo fuori dal calcio. Capisco sia legittimo pretendere che il suo ampio contratto con l’Inter venga rispettato fino in fondo, ma è anche da mettere in conto il suo nuovo momento. Spalletti ha 60 anni, ma non è un allenatore per tutti. Ha un lungo passato, il suo ingaggio lo possono pagare una o due squadre in Italia e non tante nemmeno all’estero. E’ ancora tempo di riscuotere, certo, ma forse anche di accontentarsi”.

