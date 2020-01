Sondaggi dalla Premier per Vecino: l’Everton era ad un passo, lo United lo cerca in prestito

Matias Vecino fa i conti con il suo futuro che, di giorno in giorno, sembra essere sempre più lontano dai colori nerazzurri. Il centrocampista è ormai in uscita dall’Inter ed i sondaggi per l’uruguaiano arrivano soprattutto dalla Premier League. Alfredo Pedullà sul proprio sito ha svelato alcuni retroscena in merito alla situazione del calciatore, con l’Everton che in passato è stato ad un passo dal sì definitivo.

Secondo il giornalista infatti, il club di Liverpool circa venti giorni fa aveva ormai chiuso per la firma del nerazzurro. Col passare delle ore la situazione è cambiata, anche grazie all’arrivo di Ancelotti e soprattutto perché l’Inter tre settimane fa non trattava la sua cessione. Ora però l’Everton sta pensando ad un nuovo assalto, in particolare dopo l’approccio timido nei confronti di Emre Can, mentre Tottenham e Manchester United restano alla finestra. Gli Spurs lavorano per l’addio di Eriksen mentre i Red Devils hanno in mente solo il prestito secco, operazione che non piace alla Beneamata, con il club allenato da Solskjaer che ha rifiutato anche un eventuale scambio con Matic. Con il Napoli, secondo il giornalista, non c’è nessun contatto diretto e la trattativa risulterebbe slegata rispetto ai rumors per Allan.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!