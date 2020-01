SONDAGGIO PI – Esposito o Giroud? Per l’attacco dell’Inter i tifosi hanno le idee chiare

Aspettando l’esito degli ultimi sforzi della società nerazzurra, seriamente intenzionata a chiudere un altro colpo per allungare il reparto degli attaccanti di Antonio Conte, riprendiamo il sondaggio lanciato dalla redazione di Passioneinter.com nella giornata di ieri. Abbiamo infatti chiesto ai nostri lettori di scegliere se puntare su un attaccante esperto come Giroud per i prossimi sei mesi, oppure se preferire il talento emergente di Esposito e dargli ancora più responsabilità all’interno della squadra. Twitter a parte, dove il duello è stato molto combattuto, su Telegram e Facebook i tifosi si sono apertamente schierati dalla parte del giovane classe 2002. Questo il sondaggio lanciato:

“Il mercato si avvia verso la conclusione e probabilmente non ci saranno acquisti nel reparto avanzato. Cosa dovrebbe fare l’Inter?”

I RISULTATI

TELEGRAM – Acquistare Giroud 38% / Puntare Esposito 62%

FACEBOOK – Acquistare Giroud 32% / Puntare Esposito 68%

TWITTER – Acquistare Giroud 52.6% / Puntare Esposito 47.4%



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!