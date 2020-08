L’Inter ha chiuso nel migliore dei modi la stagione. La vittoria contro l’Atalanta per 2 a 0, grazie alle reti di D’Ambrosio e Young, consentono agli uomini di Antonio Conte di terminare al secondo posto in classifica. Vota il migliore in campo del match.

