SONDAGGIO – Chi è stato il migliore in campo di Genoa-Inter?

Vittoria in scioltezza per l’Inter di Antonio Conte che supera il Genoa di Davide Nicola per 0-3 al Ferraris. Sugli scudi un grande Romelu Lukaku che mette la sua firma sul match con una grande doppietta, senza sottovalutare l’impatto determinante di Alexis Sanchez sulla partita che ha permesso alla formazione nerazzurra di chiudere la gara con serenità grazie al suo ingresso con gol nel secondo tempo.

