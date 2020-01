SONDAGGIO – Chi è stato il migliore in campo di Inter-Atalanta?

Termina 1-1 l’anticipo serale del sabato della 19esima giornata di Serie A tra Inter ed Atalanta. Si conclude quindi con un pari il girone d’andata della squadra di Conte, che si laureerà campione d’inverno solo nel caso in cui la Juventus non vinca nel posticipo di domani sera all’Olimpico contro la Roma. Di Lautaro Martinez e Gosens le reti della gara. Vota qui sotto il migliore in campo del match del Meazza.

