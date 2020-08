SONDAGGIO – Chi è stato il migliore in campo di Inter-Bayer Leverkusen?

Al termine di una gara complicatissima l’Inter ce l’ha fatta: è in semifinale di Europa League! Superato il Bayer Leverkusen con il risultato di 2-1 grazie ai gol di Barella e Lukaku, la partita è stata però più complicata di quanto le premesse avessero fatto intendere. Gli innumerevoli gol sbagliati dai nerazzurri, infatti, hanno tenuto in partita il club tedesco fino all’ultimo, che in qualche occasione ha generato più di un brivido ai tifosi interisti. Vota qui di seguito il migliore in campo di Inter-Bayer Leverkusen!

