SONDAGGIO – Chi è stato il migliore in campo di Inter-Cagliari?

Successo sul Cagliari e qualificazione ai quarti di Coppa Italia per l’Inter. I nerazzurri di Antonio Conte superano la formazione sarda grazie alla doppietta di Lukaku, il momentaneo raddoppio di Borja Valero ed il poker servito da Ranocchia. Successo importante e risposte decise in arrivo dal campo per il tecnico interista che ha rilanciato Sanchez dal 1′ insieme a Dimarco, protagonisti di una prova positiva nel corso del match.

