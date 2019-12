SONDAGGIO – Chi è stato il migliore in campo di Inter-Genoa?

L’Inter mette in scena una grande prova a San Siro e batte 4-0 il Genoa dell’ex Thiago Motta. I nerazzurri – in piena emergenza – vengono letteralmente trascinati da Romelu Lukaku, autore di una doppietta ed un assist. Nella ripresa arriva la prima rete con la maglia dell’Inter di Sebastiano Esposito dal dischetto. Vota qui il migliore in campo del match.

Caricamento sondaggio...

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!