SONDAGGIO – Chi è stato il migliore in campo di Inter-Ludogorets?

Missione compiuta per l’Inter che supera l’esame Ludogorets ed approda agli ottavi di finale di Europa League. Dopo lo 0-2 dell’andata giocata in Bulgaria con le firme di Eriksen e Lukaku, la squadra di Conte festeggia il passaggio del turno casalingo grazie all’autogol di Terziev ed il gol ancora del belga sul finale di primo tempo dopo il vantaggio ospite firmato da Cauly. Votate su Passioneinter.com il vostro migliore in campo di Inter-Ludogorets.

