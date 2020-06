SONDAGGIO – Chi è stato il migliore in campo di Inter-Sampdoria?

Nonostante la sofferenza degli ultimi 30 minuti, l’Inter porta a termine la pratica Sampdoria e si porta ufficialmente a 6 punti dalla Juventus e 5 dalla Lazio. Dopo una buona prima ora di gioco, la formazione di Antonio Conte non chiude definitivamente il match e rischia qualcosina di troppo sul finale per via di un evidente calo fisico dei propri uomini. Ancora segnali positivi da Eriksen e un ottimo Lautaro Martinez da segnalare.

Vota sul nostro sito il migliore in campo del match:

Caricamento sondaggio...

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!