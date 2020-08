SONDAGGIO – Chi è stato il migliore in campo di Inter-Shakhtar Donetsk?

Missione compiuta! L’Inter vola in finale di Europa League liquidando lo Shakhtar Donetsk per 5 reti a 0. La doppietta di Lautaro Martinez, il solito Danilo D’Ambrosio ed infine il 10^ sigillo (con doppietta) consecutivo in Europa per Romelu Lukaku spingono i nerazzurri a Colonia, dove venerdì sera affronteranno il Siviglia. Una partita dominata dal primo all’ultimo minuto. Vota qui di seguito il migliore in campo di Inter-Shakhtar Donetsk.

