SONDAGGIO – Chi è stato il migliore in campo di Lazio-Inter?

Sconfitta per l’Inter di Antonio Conte, caduta sotto i colpi della Lazio all’Olimpico. Nerazzurri in vantaggio nel corso del primo tempo grazie al colpo di Ashley Young. Nella ripresa però i padroni di casa ribaltano il risultato, pareggiando prima dal dischetto con Immobile per poi passare in vantaggio grazie a Milinkovic-Savic. Beneamata ko in casa degli uomini di Inzaghi: vota sul nostro sito il migliore in campo del match.

