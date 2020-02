SONDAGGIO – Chi è stato il migliore in campo di Ludogorets-Inter?

Si conclude con il punteggio di 0-2 l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League tra Ludogorets ed Inter. Risultato che, considerati i valori delle due squadre in campo, dovrebbe aver virtualmente chiuso i giochi in vista della gara di ritorno, nella quale Conte non potrà avere a disposizione Lautaro Martinez, ammonito sotto diffida al minuto 22. La suddetta sfida avrà luogo giovedì prossimo alle ore 21 a San Siro.

Vota qui di seguito il migliore in campo del match di Razgrad.

