SONDAGGIO – Chi è stato il migliore in campo di Napoli-Inter?

Non riesce la rimonta all’Inter di Antonio Conte sul Napoli di Gennaro Gattuso che dunque stacca il pass per la finale di Coppa Italia. Nonostante la buona prestazione messa in campo dai nerazzurri – tenendo conto dello stop di 3 mesi – Eriksen e compagni impattano sull’1-1 al San Paolo.

Alla rete del danese risponde Dries Mertens. Vota sul nostro sito il migliore in campo del match:

