SONDAGGIO PI – La causa principale delle sconfitte dell’Inter con Napoli e Lazio? I tifosi non hanno dubbi

Dopo l’immensa gioia derivata dalla vittoria nel derby, per l’Inter, quella appena terminata, non è stata sicuramente la migliore settimana della stagione. I nerazzurri infatti, prima sono stati sconfitti a S. Siro nella semifinale di Coppa Italia dal Napoli, poi hanno lasciato l’Olimpico, nello scontro al vertice della Serie A contro la Lazio, con zero punti, pur disputando una buona prestazione. Due passi falsi, ai quali all’Inter cercheranno di porre rimedio al più presto.

Nel frattempo, la redazione di Passioneinter.com ha chiesto ai propri lettori, quali potesse essere la causa principale delle due sconfitte patite dall’Inter contro il Napoli e la Lazio. Tra le varie opzioni, la risposta dei tifosi è stata fortemente sbilanciata verso l’indicare l’assenza di Handanovic come punto debole dei nerazzurri in queste due gare.

Di seguito i risultati del sondaggio:

Contro Napoli e Lazio due sconfitte consecutive per l’inter. Quale la causa principale:

Telegram: 65% L’assenza di Handanovic; 12% le scelte di Conte; 11% la condizione fisica e 12% meriti avversario.

Twitter: 56% L’assenza di Handanovic; 19% le scelte di Conte; 14%la condizione fisica e 11% i meriti dell’avversario.

