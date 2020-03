SONDAGGIO PI – Coppe europee durante il fine settimana? Il parere dei tifosi nerazzurri

L’emergenza relativa al nuovo Coronavirus sta stravolgendo non solo la vita dei tanti cittadini italiani costretti in casa a causa delle misure imposte per limitare la diffusione dell’epidemia, ma di tutto il mondo del calcio. Le discussioni delle istituzioni riguardano la possibile ripresa sei campionati e delle Coppe europee: a riguardo era circolata la possibilità della disputa di queste ultime nei weekend.

L’Inter, dunque, si troverebbe a disputare le gare di Europa League nel fine settimana. Nel sondaggio di Passioneinter.com, i tifosi nerazzurri hanno sostanzialmente bocciato la proposta:

TELEGRAM – Buona idea 46%, Pessima idea 54%

FACEBOOK – Buona idea 50%, Pessima idea 50%

TWITTER – Buona idea 37,5%, Pessima idea 62,5%

