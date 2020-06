SONDAGGIO PI – Dubbio Lautaro-Sanchez per affiancare Lukaku domani sera: la risposta dei tifosi

Si torna in campo a San Siro domani sera alle 21:45: l’Inter di Antonio Conte per il recupero della 25^ giornata di Serie A affronterà la Sampdoria dell’ex Claudio Ranieri. Sarà la seconda gara dopo lo stop per la squadra nerazzurra, sabato sera in Coppa Italia infatti l’Inter ha giocato al San Paolo contro il Napoli non andando però oltre l’1-1.

La prova di Lautaro Martinez non è stata di certo esaltante e per domani mister Conte potrebbe preferirgli Alexis Sanchez, apparso più in palla rispetto al Toro. La redazione di Passioneinter.com ha chiesto a riguardo l’opinione dai tifosi interisti: chi schiererebbero? Ecco i risultati:

Telegram: Lautaro 49%; Sanchez 51%.

Facebook: Lautaro 41%; Sanchez 59%.

Twitter: Lautaro 43%; Sanchez 57%.



