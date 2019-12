SONDAGGIO PI – Esposito o Politano al posto di Lautaro? I tifosi si schierano

Non bastavano gli infortuni, ora Antonio Conte dovrà fare i conti anche con le squalifiche per la partita di oggi pomeriggio alle 18.00 contro il Genoa. I nerazzurri vogliono chiudere in testa alla classifica questo 2019 ma dovranno fare a meno di Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez, entrambi squalificati.

Se a centrocampo le scelte per sostituire il croato sono forzate, in attacco Conte può scegliere tra il giovane Esposito e Matteo Politano. Noi di Passioneinter.com abbiamo chiesto ai nostri lettori su chi – il tecnico – dovrebbe fare affidamento per il match. La scelta è stata decisa, con i tifosi che si sono schierati apertamente dalla parte del giovane 2002.

Ecco i risultati:

ESPOSITO 76%; POLITANO 24%.

