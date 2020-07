SONDAGGIO PI – Lukaku da record: può superare anche Ronaldo e Nyers? I tifosi non hanno dubbi

La prima stagione di Romelu Lukaku, oltre ad aver sancito il record personale di reti siglate dal centravanti belga in una singola stagione con ben 29 marcature, potrebbe far entrare l’ex attaccante del Manchester United nella storia del club nerazzurro. Alla prima annata giocata in Italia, infatti, l’attaccante ha già toccato quota 23 reti in campionato, diventando il terzo di sempre alle spalle di Nyers e Ronaldo, rispettivamente a quota 26 e 25 realizzazioni. Con due partite ancora da disputare, Lukaku potrebbe superare le due leggende dell’Inter e diventare il più prolifico di sempre all’esordio in Italia.

A tal proposito, la redazione di Passione Inter ha sottoposto ai propri lettori il seguente sondaggio: “Grazie alle 23 reti siglate in Serie A, #Lukaku è diventato il terzo marcatore di sempre alla prima stagione in Italia. Meglio di lui hanno fatto solo #Nyers (26) e #Ronaldo (25). Riuscirà a superarli?”. Piuttosto schiacciante lo schieramento dei tifosi nerazzurri sui social in cui è stato posto il quesito. In basso i risultati:

TELEGRAM: Sì 65% – No 35%

FACEBOOK: Sì 64% – No 36%

TWITTER: Sì 53,4% – No 46,6%

