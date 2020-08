SONDAGGIO PI – Seconda, terza o quarta? La previsione dei nostri lettori sul piazzamento finale dell’Inter

Nonostante ci siano in palio solamente altri tre punti, l’ultima giornata di campionato potrebbe restituire risultati opposti all’Inter. I nerazzurri infatti, attualmente secondi in classifica, nel peggiore dei casi potrebbero ritrovarsi in quarta posizione, scavalcati dall’Atalanta, avversario diretto di stasera, e dalla Lazio, che invece scenderà in campo a Napoli contro la squadra di Gattuso. Sui profili social di Passione Inter, nelle scorse ore, abbiamo chiesto ai nostri lettori quale sarà il piazzamento finale della squadra dopo i 90 minuti di Bergamo. Ecco qui di seguito i risultati.

Telegram: 56% seconda, 22% terza, 22% quarta.

Twitter: 57,4% seconda, 9,8% terza, 23,8% quarta.

