SONDAGGIO PI – Sensi, Barella, Sanchez: quale assenza si è sentita di più? I nostri lettori si schierano

A partire dal mese di ottobre l’Inter è stata falcidiata dagli infortuni, che hanno colpito in particolar modo calciatori importanti per la rosa di Conte. Per oltre tre mesi è stato assente Alexis Sanchez, cambio di primissimo livello della coppia d’attacco Lukaku-Lautaro. Lo stesso periodo ai box è stato coperto da Stefano Sensi, talentuoso centrocampista e migliore scoperta del calciomercato estivo. Di un solo mese e mezzo, invece, è stato lo stop occorso a Nicolò Barella, infortunatosi a metà novembre.

Ai nostri lettori, noi di Passioneinter.com abbiamo chiesto, attraverso un sondaggio sul nostro canale Telegram, di indicare quale, per loro, è stata l’assenza che si è fatta sentire di più: ecco i risultati emersi.

Risultati sondaggio:

79% Sensi

17% Barella

4% Sanchez

