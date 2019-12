SONDAGGIO PI – Scambio Politano-Llorente, cosa ne pensano i tifosi? Pareri discordanti

Da qualche giorno, in casa Inter non si fa che pensare alla possibilità di uno scambio con il Napoli tra Matteo Politano e Fernando Llorente. Un’idea nata la scorsa settimana, in virtù dello scarso minutaggio avuto sin qui dall’esterno romano e dalla necessità di affiancare a Lukaku un’alternativa con caratteristiche simili. Lo spagnolo, che era già stato avvicinato la scorsa estate salvo poi essere convinto da Ancelotti a sposare la causa azzurra, potrebbe sbarcare a Milano con sei mesi di ritardo.

In molti tra i tifosi interisti, parecchio affezionati all’ex Sassuolo per via della grande stagione disputata lo scorso anno, non hanno gradito la possibilità dello scambio. Per questo motivo, la redazione di Passioneinter.com ha posto ai propri lettori il seguente sondaggio: “Asse di mercato rovente tra Inter e Napoli: voi fareste lo scambio tra Politano e Llorente?”. Ecco le risposte:

TELEGRAM – Sì 50% – No 50%

TWITTER – Sì 54.4% – No 45.6%

FACEBOOK – Sì 48% – No 52%

