SONDAGGIO PI – Scambio Vecino-Kean con l’Everton, un’operazione da fare? Le risposte dei lettori si dividono

La notizia è piombata nelle scorse ore, come la più classica delle incognite di mercato da dirimere nei prossimi mesi: ché di tempo, anche per cause straordinarie, ce n’è. L’ipotesi di scambio è quella tra Matias Vecino e Moise Kean, le società coinvolte sono Inter ed Everton: un doppio trasferimento che potrebbe portare – all’Inter – un dobbio beneficio: quello di cedere un centrocapmista comunque incluso tra i profili potenzialmente in uscita, e quello di rifornire Conte di una nuova soluzione per l’attacco che non disdegnerebbe. A tal proposito, abbiamo chiesto ai lettori di Passioneinter.com cosa pensassero di questo possibile scambio e i pareri che sono emersi sono, tra loro, piuttosto differenti.

La maggioranza più ampia si è riscontrata nel sondaggio lanciato sul nostro profilo Twitter, dove i favorevoli allo scambio hanno battuto i contrari per 62 a 38 per cento. Il secondo risultato – per ampiezza di scarto tra le due posizioni – si è registrato su Telegram, dove hanno vinto ancora una volta i favorevoli: il 55% dice di sì a Kean-Vecino, il 45% è contrario. Ma c’è stato anche un caso di vittoria dei no: si è registrato su Facebook, dove i contrari al suddetto scambio hanno vinto con la percentuale del 52%. Solo il 48%, invece, per i favorevoli.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!