SONDAGGIO – Vota la Top 11 del decennio dell’Inter

La fine del 2019 coincide con la fine di un decennio che ha visto l’Inter uscire da uno dei periodi più vincenti della sua storia attraversando poi uno di quelli più bui. Dai trionfi del Triplete nel 2010 agli anni fuori dal giro delle big, fino alle ultime stagioni che stanno rilanciando la società nerazzurra nell’elite del calcio europeo. Tante emozioni, periodi di sofferenza e poi di speranza, tanti calciatori passati con la maglia interista, con alcuni che più di altri hanno saputo lasciare un segno indelebile nella storia recente del nostro club. Abbiamo deciso per questo di chiedere a voi tifosi di scegliere i migliori calciatori interisti dal 2010 al 2019 per stilare poi la top 11 del decennio.

Come fare? Molto semplice. Basterà scorrere le schede e votare, reparto per reparto, quelli che per voi sono stati i migliori interpreti del proprio ruolo con la maglia dell’Inter in questi 10 anni. Ad eccezione dei portieri e dell’allenatore, potrete votare 2 giocatori per ruolo. Al termine delle votazioni andremo a schierare un 4-3-3.

