Sorbi introduce il derby: “Atmosfera particolare: il Milan è un passo avanti, ma il giudizio spetta al campo

Manca sempre meno al derby tra le formazioni femminili di Inter e Milan. In attesa della stracittadina tra nerazzurre e rossonere, ai microfoni di Sky Sport il tecnico dell’Inter Women Attilio Sorbi ha analizzato così la sfida contro l’undici di Maurizio Ganz, in programma per le 12.30 di domenica.

“L’atmosfera del derby è particolare: escono fuori tante energie diverse, è qualcosa che si capta anche nell’aria. Adesso le ragazze le vedo, le sento, provo a tranquillizzarle sotto questi aspetti ma resta una partita particolare e noi dovremo giocarcela. Il Milan è una squadra molto forte, è una squadra costruita nel tempo e dove giocano delle giocatrici davvero molto brave. Probabilmente sono un passo avanti a noi ma proviamo ad affrontare questa partita con la consapevolezza che possiamo giocarcela, poi è sempre il campo che ci dirà a che punto siamo arrivati”. Questa l’analisi tracciata da Attilio Sorbi in merito alla stracittadina di domenica: ansia ed emozioni alle stelle per le nerazzurre in una giornata da ricordare.

