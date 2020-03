Sorrentino: “Ronaldo si rifiutò di darmi la maglia dopo il rigore parato. Ecco cosa è successo nello spogliatoio”

Dopo essersi concesso ai microfoni di Passioneinter.com pochi giorni fa, Stefano Sorrentino è intervenuto in collegamento quest’oggi negli studi di Sky Sport 24. L’ex portiere del Chievo Verona, che aveva rivelato di essere stato vicino a vestire la maglia dell’Inter nel corso della sua carriera, ha raccontato un episodio risalente alla passata stagione in uno dei primi incontri di Cristiano Ronaldo nel campionato italiano con la maglia della Juventus.

Queste le sue dichiarazioni: “Ero d’accordo con CR7 per scambiarci la maglia a fine partita, ma dopo quell’errore si vedeva che era arrabbiato. Essendo un campione, non ci sta mai a perdere e quello era il suo primo errore dal dischetto in Italia. Mi ha fatto i complimenti nello spogliatoio, mi ha stretto la mano ma se n’è andato scuro in volto senza darmi la maglia. Alla fine ho preso quella di Dybala, mi è andata bene lo stesso”.

