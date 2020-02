Sorteggi ottavi Europa League: data, orario e come vederli in diretta streaming

L’Inter ha battuto nella gara di andata di Europa League il Ludogorets e si appresta a sfidare il club bulgaro a San Siro per portare a casa la qualificazione agli ottavi della competizione. Prima, però, di affrontare le gare degli ottavi ci sarà il sorteggio per scoprire quale sarà la squadra che affronteranno i nerazzurri di Antonio Conte.

Da due anni a questa parte, il tabellone non è di tipo tennistico con scontri di ottavi e sedicesimi già stabiliti, ma si deve procedere a nuovi sorteggi, dove non potranno affrontarsi squadre dello stesso paese. Vediamo quando ci saranno i sorteggi degli ottavi di Europa League: data, orario e dove vederli in diretta tv e streaming. I sorteggi sono previsti per venerdì 28 febbraio 2020 alle ore 13.00 a Nyon e saranno visibili in diretta tv su Sky Sport e streaming su Sky Go.

