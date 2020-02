Sorteggio Europa League: Inter, avversario complicato dal simulatore. Lo United invece per la Roma!

Il successo sul Ludogorets ha permesso ai nerazzurri di ipotecare il passaggio del turno agli ottavi di finale di Europa League già nel corso del primo tempo. Il tecnico dell’Inter ha sperimentato, e tanto, durante la competizione internazionale ma a partire dal prossimo turno le cose potrebbero farsi più complicate. Appuntamento alle 13 di oggi per conoscere l’avversaria dei nerazzurri, in campo il 12 ed il 19 marzo per la nuova fase dell’Europa League.

In attesa di scoprire la formazione che affronterà la Beneamata agli ottavi, la redazione di PassioneInter ha simulato i possibili accoppiamenti del prossimo turno. Il risultato racconta di un sorteggio complicato per la squadra di Conte, in campo contro il Bayer Leverkusen. Da brividi invece l’accoppiamento della Roma, inserita nel testa a testa contro il Manchester United. Il Getafe prende invece la vincente tra Eintracht e Salisburgo, in programma dopo i sorteggi di questo pomeriggio.

Questi, nel dettaglio, gli accoppiamenti simulati degli ottavi.

